Fribourg Une révision difficile de la loi sur les agglomérations

Après deux jours de discussions, le Grand Conseil fribourgeois a finalement révisé la loi cantonale sur les agglomérations.

Après deux jours de discussions, les députés ont accepté la nouvelle LAgg vendredi par 75 voix contre 5 et 9 abstentions. Lors du débat d’entrée en matière de deux heures, les opposants ont dénoncé une révision anti-démocratique, le groupe Vert Centre Gauche proposant le renvoi. Sa demande a été rejetée par 60 voix contre 24 et 2 abstentions.

«Une transformation»

Le conseiller d’Etat Didier Castella, en charge des institutions, a parlé de tournant pour le canton. «Il faut saisir l’opportunité». Les futures associations de communes, plus légères et mieux adaptés aux futures exigences, donneront de la flexibilité pour modifier les périmètres déterminants afin d’obtenir les subventions fédérales.

Des mots forts

Sa collègue de parti et syndic de Villars-sur-Glâne Erika Schnyder regrette la volonté de tout jeter si vite. «On met la charrue avant les boeufs», a noté le député PLR et syndic de Matran Sébastien Dorthe, pour justifier le renvoi du projet. Ce dernier a été demandé par le Vert Bruno Marmier, membre aussi de l’exécutif villarois.

Contraintes accrues

Les changements récents dans la législation fédérale concernent le soutien aux infrastructures de transport et la mise en œuvre du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération. Ils ont accru les exigences posées pour décrocher des subventions. Sans compter un calendrier de plus en plus contraignant pour les cantons.