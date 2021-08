Games : Une ribambelle de jeux en ligne gratuits à découvrir sur «20 minutes»

Vous êtes amateur de Sudoku, imbattable au Solitaire ou passionné d’échecs alors notre toute nouvelle rubrique jeux est faite pour vous. On vous explique comment y accéder.

Pour les découvrir, rien de plus simple: il vous suffit de cliquer sur le petit pictogramme du cockpit (en haut à droit sur le site, en bas à droite sur l’app) et de cliquer ensuite sur l’onglet 20 minutes games. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre jeu préféré et c’est parti (e)!