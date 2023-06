France: Une «rixe» dans un bar fait un mort par balle dans l’Ain

Les faits se sont déroulés peu avant 10h30, explique le quotidien «Le Progrès». Un père et son fils, attablés à la terrasse du café, ont été pris pour cible par le tireur. Un homme de 19 ans est décédé sur les lieux et un autre, âgé d’une trentaine d’années, «a été pris en charge et héliporté vers un hôpital de Lyon». Touché à l’abdomen, il était classé en «urgence absolue».