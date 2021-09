Lausanne : Une rixe entre deux groupes fait un mort et un blessé grave

Tôt dimanche matin, vers 4h, une violente altercation a eu lieu dans le secteur du Flon, à Lausanne. Un jeune homme a perdu la vie, un autre est grièvement blessé.

Les membres des forces de l’ordre ont prodigué les premiers soins pour un homme blessé au thorax et un second à la cuisse, avant d’être rapidement soutenus par les équipes de deux ambulances et le Smur. Les blessés, tous deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ont été pris en charge et conduits en milieu hospitalier. Le premier, un homme âgé de 20 ans, originaire de la République démocratique du Congo, est décédé des suites de ses blessures. Le second, un homme âgé de 21 ans, originaire du Portugal, est quant à lui grièvement blessé.