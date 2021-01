La journée de mercredi ne fut pas un long fleuve tranquille à Crans-Montana. Attendue par les journalistes, Noémie Kolly joue les prolongations. Quelques heures plus tôt, le premier entraînement de la descente a duré plus longtemps que prévu. La faute notamment à deux interruptions après des chutes sur la piste du Mont-Lachaux. «Cela a été une longue journée, abondait Noémie Kolly, lors du point presse du milieu de semaine. Quand tu attends au départ et que tu entends qu'il se passe un incident plus bas, ce n'est pas facile pour la tête. J'ai fait une petite faute sur le haut mais globalement, ça s'est bien passé. C’était surtout une prise de température avec la neige.»