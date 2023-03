Suisse romande: Une Romande propose de porter les cendres de personnes décédées autour du cou

Comment réconforter les proches après la disparition d’un être cher? C’est la question que s’est posée Eva Pizza, créatrice de la marque de bijoux Atom, après que plusieurs jeunes de son entourage proche et lointain sont décédés. «Leur mort m’a beaucoup fait réfléchir, confie la Bulloise de 25 ans. J’ai vu leur famille souffrir et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour apaiser la douleur des personnes en deuil.» C’est ainsi que l’ex-coiffeuse, devenue créatrice en 2017, a dévoilé ce dimanche 26 février une collection de bijoux et de décorations funéraires. Le concept? Dépoussiérer les urnes classiques pour en faire des objets esthétiques et accompagner les personnes endeuillées au quotidien.