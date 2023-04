Amélie Daniel sur les scènes d’Afrique d’australe

C’est une aventure extraordinaire à laquelle la chanteuse, auteure et compositrice de 37 ans a pris part du 12 au 22 mars. À l’invitation de la Confédération, Amélie Daniel s’est produite dans trois pays d’Afrique australe et est partie à la rencontre d’élèves de plusieurs lycées et de musiciens locaux pour des moments d’échanges riches en émotions.

Je me suis dit que j’allais être spontanée. J’ai préparé un spectacle d’environ une heure avec des morceaux qui étaient assez faciles à chanter, des choses entraînantes pour que des gens qui ne parlent pas notre langue puissent facilement participer et chanter.

Oui, plein. Autant avec les ambassades suisses qu’avec des artistes sur place. On a également participé à un festival au Mozambique avec des chanteurs et des groupes de régions francophones comme La Réunion, l’île Maurice ou Kinshasa, en République démocratique du Congo. J’espère pouvoir faire des choses.

C’est d’entendre les gens qui chantaient mes chansons. Ce n’est pas leur langue, ils ne me connaissaient pas du tout et de les voir debout en train de danser et de chanter sur mes titres, c’était assez fou. Ces morceaux, je les avais écrits dans ma chambre, en Suisse, il y a quelques années, et de me retrouver avec un public à l’autre bout du monde qui chantait ces textes qui avaient du sens pour moi, c’était un des moments les plus forts.