Conflit israélo-palestinien : Une roquette tirée depuis la bande de Gaza sur le sud d’Israël

Une roquette tirée depuis la bande de Gaza s’est abattue samedi soir sur une zone non habitée dans le sud d’Israël sans faire ni blessé ni dégât, a indiqué l’armée dans un communiqué.

L’envoyé de l’ONU «horrifié»

Selon la police israélienne, il avait tenté de forcer la porte d’une voiture et de s’en prendre à un couple de civils israéliens avant de poignarder un garde-frontière en patrouille. Il avait ensuite tenté de saisir l’arme du commandant des gardes-frontières et ce dernier l’avait abattu «par crainte pour sa vie et celle des personnes autour de lui». Pour les responsables palestiniens, le jeune homme a été abattu de sang-froid à la suite d’une «querelle» avec un garde-frontière.