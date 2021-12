Troistorrents (VS) – Une roue folle a traversé un troupeau de moutons, sans les blesser

Découverte par un voisin

Dans la nuit, l a roue a dévalé le talus situé devant la maison. Sur sa lancée, elle a volé au-dessus de la clôture, sans l’endommager. Sans être freinée le moins du monde, elle a continué sa course à travers un champ rempli de moutons apeurés, avant de poursuivre sa descente vers d’autres habitations, situées en contrebas.

Après quatre jours de recherche, la roue a finalement été retrouvée par un voisin . Intacte, elle avait fini sa course dans sa s erre , brisant une vitre. Le seul dégât à déplorer! Quelques secondes supplémentaires et la roue finissait sa course dans les gorges de la Vièze , la principale rivière de la Vallée d’Illiez. «Au final, «il n’y a pas eu de blessé, mais sur le momen t , ma compagne l’a tout de même mal vécu. Elle s’en voulait vraiment », conclut son chéri.