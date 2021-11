Israël : Une Roumaine de 86 ans sacrée «Miss Shoah 2021»

Mardi soir, à Jérusalem, Selina Steinfeld a coiffé au poteau neuf candidates, toutes survivantes du génocide juif. Ce concours controversé est organisé tous les ans depuis 2012.

Les robes de soirée brillent sous les projecteurs, les brushings sont compacts, les talons hauts, les diadèmes étincelants. Mais sur le podium, ce soir-là à Jérusalem, les Miss qui défilent ne sont pas comme les autres: elles ont toutes survécu à la Shoah. «Merci beaucoup, je suis émue, je n’ai pas de mots», souffle dans le micro tendu par une mannequin longiligne Selina Steinfeld, chevelure rouge, robe dorée et lourd collier de perles. Cette rescapée du génocide juif, née en 1935 en Roumanie, a été couronnée mardi soir, «Miss Shoah 2021» face à neuf autres concurrentes.

Diadème sur la tête, on parle pogroms et Josef Mengele

À tour de rôle sur le podium d’une salle de Jérusalem, les dix concurrentes sélectionnées par Yad Ezer racontent brièvement leur histoire. Certaines ne veulent pas lâcher le micro, quelques-unes ont la voix étreinte par l’émotion. Comme dans un concours de beauté ordinaire, les candidates appellent à «la paix dans le monde». Mais la mélodie de «Dancing Queen» d’ABBA, l’écran géant, le jury composé de mannequins et de femmes d’affaires israéliennes aux robes d’un luxe tapageur, n’éclipsent jamais l’omniprésente Shoah. Diadème sur la tête, on parle des pogroms, de camps de travail, de la famine et de Josef Mengele, médecin nazi d’Auschwitz, surnommé l’«ange de la mort» pour ses expérimentations sur les déportés.