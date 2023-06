Signalisation: Une route, deux limitations de vitesse?

Cela peut paraître étrange, mais il existe effectivement des tronçons non directionnels - certes rares - sur lesquels des limitations de vitesse différentes s’appliquent dans les deux sens de circulation. Et oui, au même endroit, la limite respective s’applique dans chaque direction. Cela ne se fait pratiquement plus aujourd’hui, car cela prête à confusion et pourrait théoriquement conduire à une amende pour excès de vitesse en cas de manœuvre de personnes faisant demi-tour et ne connaissant pas les lieux.