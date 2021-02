À deux jours de la fête des amoureux, il est temps de faire peau neuve. Le mot d’ordre: nettoyer et hydrater avec des produits ciblés.

Froid, chauffage… L’épiderme est mis à rude épreuve, en hiver. À moins de 48 heures de la Saint-Valentin, il est temps de prendre soin de sa peau pour se métamorphoser en séducteur.

Le visage

Matin et soir, on utilise un nettoyant doux qui respecte le pH de la peau. l’opération libère les pores et élimine l’excès de sébum.

Mousse Nettoyante Fleur de Vigne, Caudalie. iStock / Caudalie

À la place d’un nettoyant, on peut utiliser un gommage une fois par semaine. Ce soin booste l’éclat de la peau et purifie en profondeur. Attention à ne pas l’employer trop souvent (max. une fois par semaine).

Lemonade Smoothing Scrub, Ole Henriksen (chez Sephora, Manor). iStock / Ole Henriksen

La peau masculine est naturellement grasse. Elle nécessite donc des textures légères: gel ou émulsion, en été, et crème, en hiver. Après s’être lavé le visage, on applique, sous les yeux, un soin contour de l’œil pour un effet bonne mine. Il est déposé en couche très fine à la jonction de la paupière inférieure et de la joue en suivant la ligne de l’orbite. Le soin hydratant, lui, s’utilise sur tout le reste du visage.

Eye Care et Day & Night Cream, The Scientist. iStock / The Scientist

Les cheveux

Un passage chez le coiffeur s’impose. Dans la foulée, on prend soin de sa chevelure à la maison, en ayant recours à un shampooing. Il existe plusieurs textures plus ou moins liquides ou même solides. Le produit nettoie le cheveu sans le dénaturer. En complément, on peut utiliser un masque capillaire une fois par semaine. L’après-shampoing s’emploie en particulier sur les longueurs et les pointes. Sur les cheveux courts, une huile sèche appliquée avec parcimonie suffit.

Pâte lavante épaississante aux rassoul pur et algue de Tahiti, Christophe Robin. iStock / Christophe Robin

Le corps

Une douche, le matin, avec un rinçage à l’eau froide pour donner un coup de fouet. Le soir, on privilégie la douche chaude ou un bain relaxant. Dans les deux cas, un savon ou un gel lavant à la fragrance zestée éveille les sens été comme hiver. Si la peau est sèche, on choisit une huile lavante à la texture réconfortante.

Gel Nettoyant pour le Corps au Panaché d’Agrumes, Aésop.

La peau est mise à rude épreuve. D’où la nécessité de la chouchouter avec un soin adapté. Si une huile ou une émulsion fait merveille en été, en hiver, un lait corporel, plus ou moins riche, est la réponse au dessèchement cutané.

Lipikar, lait relipidant corps anti-dessèchement 48h, La Roche - Posay. iStock / La Roche-Posay

Et la touche finale, une fragrance signée par une maison de haute parfumerie. C’est une eau fraîche, intense et cuirée à la fois, grâce à l’alliance de thé vert, d’absolu de jasmin et d’un accord cuir. Ce parfum envoûtant est parfaitement unisexe.