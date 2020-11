Si on a un peu laissé tomber l’étape du maquillage, celle du soin du visage devient encore plus indiquée. La peau, sous le masque, a besoin d’une attention particulière, au risque de voir éclore boutons et rougeurs.

Nettoyage

Même sans make-up, la peau a besoin d’un bon nettoyage, matin et soir. Les professionnels de la beauté sont unanimes: c’est LE geste à ne pas zapper, encore moins lorsque le visage a passé plusieurs heures dans les magasins ou les transports, caché sous un masque.

À base d’huile, purifiant, en gel ou en mousse, on le choisit en fonction de son type de peau. On n’hésite pas à demander conseil avant d’acheter le produit qui nous conviendra le mieux.

Hydratation

Cette étape aussi est particulièrement importante, d’autant plus avec le froid qui s’installe et qui assèche la peau du visage. Mais on choisira un produit aqueux plutôt que gras si on ne veut pas que le masque nous colle aux joues…

Certaines marques comme Clarins déclinent leurs crèmes hydratantes en version gel, instantanément absorbées par la peau.

Gel sorbet désaltérant Clarins, 64 fr. les 50 ml Clarins

Lavage du masque

Pour les adeptes du masque réutilisable en tissu, on n’oublie pas de le passer régulièrement en machine! Car certes, il protège du virus, mais il garde aussi, côté visage, toutes les bactéries qui favorisent l’apparition des boutons.

Bonus: une jolie bouche

Et pour les personnes qui en ont marre de zapper le make-up et qui ont quand même envie de mettre leurs lèvres en valeur dans les lieux où le port du masque n’est pas obligatoire, on misera sur un gloss ou un rouge longue tenue et sans transfert. De nombreuses marques en proposent.