Suisse : Une ruche sur le toit du Palais fédéral

Un projet d’apiculture urbaine, initié par un collaborateur du DDPS, a pris forme. Les abeilles mellifères sont sous le patronage de Viola Amherd.

Et voilà l’essai lancé. La terrasse du Palais fédéral Est est, depuis début mai, peuplée par une colonie d’abeilles carnioliennes, c’est-à-dire l’espèce la plus répandue en Suisse. Non sans avoir requis au préalable l’autorisation de l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne.