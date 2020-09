Le procès pour meurtre qui se déroule actuellement devant la Cour d’assises de Lyon est hanté par une rumeur qui, à l’origine, est partie de Suisse. Sept hommes sont accusés d’avoir éliminé L., 39 ans, le 29 avril 2016, au terme d’une expédition punitive digne d’un polar. Des tueurs à moto, accompagnés d’un convoi de véhicules, ont tendu un piège mortel à cette figure à forte carrure du banditisme lyonnais.

Or, L., alias Lali, avait été désigné comme un informateur du célèbre commissaire Michel Neyret (lire l’encadré), notamment dans une lettre anonyme adressée à un avocat genevois, en plein scandale de corruption visant le policier. La lettre manuscrite prétendait même que l’ex-No 2 de la PJ avait protégé son informateur, en retardant sciemment les investigations sur le brigandage du change Migros de Thônex attaqué à l’explosif et à l’arme lourde le 26 novembre 2010.

Braqueur de haute volée, L. a été considéré comme le cerveau de cette spectaculaire intrusion du banditisme lyonnais à Genève. Selon nos informations, le commissaire Neyret a confirmé il y a peu à un proche du voyou qu’il n’avait jamais été son informateur. «La lettre anonyme de Suisse fait pshitt», affirme Me Héraud. L’avocat de l’ex-épouse du défunt a donc demandé la convocation du commissaire devant la cour pour laver L. de toute réputation de balance, même à titre posthume. «Le problème d’une rumeur, c’est qu’elle peut tuer, même si elle est fausse», réagit un autre avocat.