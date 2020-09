Zendaya a vécu un moment inoubliable aux Emmy Awards, dimanche 20 septembre 2020. En lice dans la catégorie de la Meilleure actrice dans une série dramatique, aux côtés de stars confirmées telles que Jennifer Aniston («The Morning Show»), Olivia Colman («The Crown») et Sandra Oh («Killing Eve»), l’Américaine de 24 ans a remporté la prestigieuse récompense pour son rôle dans «Euphoria».

Filmée en direct depuis chez elle avec ses proches, à cause de la pandémie, Zendaya a explosé de joie en recevant sa statuette. «C’est vraiment dingue! Merci à toutes ces autres femmes incroyables nommées dans cette catégorie. Je vous admire tellement», a-t-elle déclaré, très émue. L’ex-égérie de Disney Channel a aussi remercié sa famille et l’équipe de la fiction, dans laquelle elle incarne une ado toxicomane évoluant dans un monde violent où règnent le sexe et la drogue. «Je sais que notre série ne donne pas toujours un bon exemple, mais il y a de l’espoir chez les jeunes. Et à tous ceux qui font le travail dans la rue, je vous vois, je vous admire et je vous remercie.»