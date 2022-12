Canal+ : Une saison 3 de «Validé» pourrait arriver en 2023

Lancée en 2020, pendant le confinement en France, «Validé» a été l’un des plus gros carton de Canal+. La série se déroulant dans l’univers du rap, réalisée par Franck Gastambide, avait atteint des audiences phénoménales et sa saison 2, pour laquelle le regretté Bertrand-Kamal avait été contacté , avait suivi le même chemin fin 2021.

On s’attendait donc à ce que le réalisateur français, dont la scolarité a été très compliquée, remette rapidement l’ouvrage sur le métier, mais on s’était trompé. Dans une interview accordée à puremedias.com, il avait déclaré qu’il faisait une pause et que la série reviendrait quand il aurait «de quoi fabriquer un nouvel événement» et qu’il serait «sûr de ne pas décevoir». Il semble que ce moment soit arrivé, du moins si l’on en croit le directeur général des antennes du groupe Canal+, qui était l’invité de «Culture médias», sur Europe 1.