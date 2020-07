Série

Une saison de plus avec les Windsor

«The Crown» comptera finalement six saisons, et pas cinq comme l’avait dit son créateur en début d’année 2020.

Du rab pour les fans de «The Crown». En janvier, le créateur de la série qui raconte la vie d’Élisabeth II et de sa famille avait fait savoir qu’elle s’arrêterait après cinq saisons. Six mois plus tard, il a changé d’avis. Netlifx a confirmé sur Twitter que la série compterait finalement six saisons.