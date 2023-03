Ski freestyle: Une saison pleine terminée de façon un peu prématurée

Mathilde Gremaud a décroché un titre de championne du monde cette saison. REUTERS

Les skis sont rangés. L’exercice 2022-2023 est de l’histoire ancienne pour la Suissesse de 23 ans. Il a été réussi, avec 3 podiums de Coupe du monde, une 1re victoire sur le circuit planétaire, la semaine dernière, depuis un peu plus de 40 mois et, surtout, un titre de championne du monde. Le seul grand trophée qui lui manquait, après sa panoplie complète de médailles olympiques et ses 3 succès aux X-Games.

Mais l’heure n’était pas à la fête de fin de saison, à Silvaplana (GR), car Mathilde Gremaud a raté ses qualifications et ne sera donc pas de l’épreuve finale de samedi. «J’ai fait une erreur sur le 1er run et je suis tombée. Sur le second, ça a bien passé sur le haut, mais je suis allée trop loin sur un saut. Je suis retombée sur mes jambes et il y a eu un gros impact. Je n’ai pas réussi à me redresser et c’était trop tard. Ça fait un peu ch… Surtout en Suisse. En plus, je prenais beaucoup de plaisir. J’avais envie de montrer encore quelque chose de bien pour terminer», a expliqué le Gruérienne.

Le moral n’était donc pas forcément au beau fixe, à l’heure de raconter comment elle a vécu une année difficile au départ, mais fructueuse à l’arrivée. «Cette saison, ça a commencé de manière compliquée et ça s’est bien fini, confirme-t-elle. Je pense que j’ai eu plus de constance que les exercices précédents. Le bilan est hyper positif. À part aux États-Unis où je me suis plantée en février, je n’ai jamais fini pire que 4e. Je ne peux pas me plaindre!»