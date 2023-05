Espagne: Une saisonnière marocaine décède dans un accident de la route

Milliers de travailleurs saisonniers

«Une femme est morte, trois autres personnes ont été très grièvement blessées, 14 ont subi des blessures moyennement graves et 22 ont été légèrement blessées», dont le chauffeur du car, ont-ils ajouté. On ignorait pour l’instant ce qui avait provoqué ce drame, dans une région connue pour sa puissante industrie agroalimentaire, la région andalouse étant le premier exportateur européen de fruits et légumes.