Serre de production: Une salade durable cultivée dans une serre high-tech

Bernhard Baumgartner, qui se cache derrière Clean Greens et que fait exactement votre entreprise?

Nous sommes une équipe de 25 personnes passionnées qui travaillons pour que les producteurs puissent cultiver des légumes à feuilles, des salades et des herbes aromatiques toute l’année dans leurs serres. C’est dans cette optique que nous avons mis au point un système aéroponique sans terre. Les plantes ont donc leurs racines dans les airs et sont arrosées par notre robot d’irrigation. Cette technologie est installée dans des serres de 2000 m² ou plus. CleanGreens Solutions SA couvre l’ensemble du système de production, que ce soit au niveau du matériel ou du logiciel.