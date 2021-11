Adam Driver : «Une scène de sexe est comme une scène de combat»

Face à Lady Gaga dans «House of Gucci», de Ridley Scott, Adam Driver incarne Maurizio Gucci.

J’ai joué plusieurs fois des hommes qui ont existé, et je ne crois pas qu’il existe une recette magique pour incarner à l’écran une personne réelle. La recherche est importante, mais elle n’est pas parfaite, donc je ne me focalise pas là-dessus. J’ai lu le livre qui a été consacré à cette affaire en m’efforçant de retenir le plus de détails possible sur Maurizio Gucci. Ça a fait travailler mon imagination. Ensuite, je m’efforce de tout oublier pour ne pas devenir une caricature du personnage.