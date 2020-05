«Une scène de western dans un mouchoir de poche»

Huit, six et quatre ans requis

La procureure Laetitia Meier Droz a requis huit ans pour le braqueur qui a manié l’arme, six pour son acolyte et quatre pour l’agent de sécurité qui les a arrêtés. Les deux braqueurs sont notamment accusés de brigandage aggravé, de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui. E., l’agent de sécurité, est prévenu de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et dommage à la propriété (certaines balles ont endommagé des véhicules parqués dans la ruelle). L’avocat du bandit qui possédait l’arme a demandé l’acquittement du chef de tentative de meurtre et 4 ans de prison maximum pour le reste. Le conseil de son complice a également demandé l’acquittement du même chef, et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour le reste. «Aucun élément du dossier ne permet de savoir s’ils ont voulu se tuer ou non», a-t-il plaidé.