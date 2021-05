Hockey sur glace - Une scène épouvantable sur la glace de Toronto

Le moment de l’impact entre le genou gauche de Corey Perry et le visage de John Tavares.

Ensanglanté et désorienté, l’ancien joueur du CP Berne (28 matches en 2012 / 2013) n’a pas été en mesure de se relever et a été manipulé par le staff médical des deux équipes pendant de longues minutes , avant d’être évacué sur une civière.

‹‹John Tavares est conscient et capable de communiquer.››

Après la partie, l’entraîneur des Maple Leafs Shelton Keefe a indiqué que « Jo h n Tavares est consc i en t e t capabl e de com mu n iq u er. » Il a ajouté que son joueur allait passer la nuit à l’hôpital , avant de se soumettre à une batterie de tests , vendredi .

Une bagarre comme règlement de comptes

Corey Perry, lui, a expliqué la scène de sa position sur la glace: « J’ai tenté de sauter par-dessus John Tavares, mais, malheureusement, je l’ai accroché. Je connais très bien John, j’espère qu’il est OK . » Les deux hommes ont porté le maillot du Canada à un c hampionnat du monde, à une Coupe du monde et dans la conquête d’une médaille d’or olympique.