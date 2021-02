Chimie : Une scientifique primée pour sa thèse sur le gaz hilarant

Kristýna Kantnerová, chercheuse à l’ETH Zurich, a reçu mardi le prix METAS pour sa thèse de doctorat sur l’oxyde nitreux, un gaz à effet de serre.

Considéré comme l’un des moteurs du changement climatique, le NO20 représente 6% du réchauffement de la planète. Si les sources de ce gaz à effet de serre sont bien connues – utilisation d’engrais dans l’agriculture, combustion de la biomasse, émissions naturelles des sols et des océans – sa réduction reste un défi car le NO20 est formé par différents micro-organismes et la contribution des différentes voies métaboliques aux émissions totales ne peut pas être déterminée avec précision à ce jour.

Une étape importante

À long terme, les travaux de Kristýna Kantnerová devraient contribuer à une meilleure compréhension du cycle biochimique du N2O. Une étape importante pour mieux comprendre comment il se forme et comment on peut réduire les émissions d’oxyde nitreux à long terme.

La jeune scientifique s’est montrée heureuse de pouvoir apporter une contribution importante à la recherche atmosphérique et environnementale: «C’est formidable d’avoir pu combiner mon intérêt pour la spectroscopie laser avec mes recherches et de poser ainsi les bases d’une meilleure compréhension du NO2O et de ses réactions dans l’atmosphère et l’environnement à long terme.»