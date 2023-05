Une scientifique s’apprête à passer un an sur Mars… ou presque

L’habitat, baptisé Mars Dune Alpha, a été imprimé en 3D par une entreprise américaine. Il fait 160 mètres carrés et comporte des chambres, une salle de sport et une ferme verticale pour faire pousser des légumes.

Pannes, restrictions et autres surprises

L’agence spatiale a prévenu: les participants seront confrontés à des pannes matérielles, des restrictions d’eau et d’autres «surprises». Leurs communications avec l’extérieur subiront le délai existant entre la Terre et Mars, soit jusqu’à une vingtaine de minutes (40 minutes aller-retour). «J’ai vraiment hâte, mais je suis aussi réaliste», dit Kelly Haston. «C’est un immense défi.»

L’habitat, baptisé Mars Dune Alpha, a été imprimé en 3D par une entreprise américaine. Il fait 160 mètres carrés et comporte des chambres, une salle de sport et une ferme verticale pour faire pousser des légumes. «Etonnamment, on a le sentiment que c’est assez spacieux quand on entre», décrit Kelly Haston, qui l’a visité il y a plus d’un an, avant que sa participation ne soit confirmée à l’été 2022.