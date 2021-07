Dérèglement climatique : Une scientifique zurichoise prône la création d’une Task Force climatique

Les intempéries seront toujours plus nombreuses, à cause du réchauffement climatique. Face à l’urgence, une climatologue appelle à un rapprochement entre scientifiques et décideurs.

Cressier (NE) au lendemain des violentes intempéries qui ont provoqué de nombreux dégât en juin 2021. 20min/Simon Glauser

Les Suisses doivent se préparer à faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes toujours plus nombreux. «Pas seulement dans le futur, mais déjà aujourd’hui. Nous vivons des événements que nous n’avons jamais vus auparavant. Le changement climatique a lieu en ce moment», s’alarme la climatologue Sonia Seneviratne dans les pages du «Sonntags Blick». Selon la chercheuse à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), les violentes intempéries de ces dernières semaines en sont une conséquence directe.

«La concentration de CO2 dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter. La plus forte concentration jamais mesurée a été enregistrée en mai de cette année», déclare la chercheuse qui avoue commencer à avoir «un peu peur».

Un dialogue nécessaire entre la Science et les décideurs

Pour lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi pas engager des moyens similaires à ceux mis en place pour une autre crise que nous traversons actuellement : celle du coronavirus. «Nous avons un problème urgent et très peu de temps pour le résoudre», ajoute Sonia Seneviratne à nos confrères alémaniques. Dans le cas de la crise climatique également, nous avons atteint un domaine où des décisions doivent être prises très rapidement. Cela nécessiterait un échange plus rapide entre la science, la politique et les décideurs.»

Pour la climatologue de l’EPFZ, une Task Force – comparable à celle que nous connaissons pour le coronavirus, mais pour le climat – serait utile. «Nous, scientifiques, rédigeons des rapports, mais lorsque je rencontre des hommes politiques, je n'ai pas toujours l'impression qu'ils les ont lus. En outre, la crise climatique est très complexe. Il ne faut pas seulement tenir compte de la science du climat, mais aussi de la recherche énergétique, par exemple, ainsi que des aspects sociologiques et psychologiques.»