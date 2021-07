Londres : Une sculpture anticolonialiste exposée à Trafalgar Square

Londres joue la carte de l’ouverture en matière d’art. Dès 2022, une sculpture anticolonialiste trônera à Trafalgar Square, suivie, en 2024, par une œuvre hommage aux transgenres.

La sculpture «Antelope», de l’artiste Samson Kambalu, reproduit une photographie de 1914 représentant le pasteur baptiste John Chilembwe, à l’origine d’un soulèvement raté en 1915 contre le régime colonial britannique au Malawi, portant un chapeau, ce qui était interdit pour les Africains à l’époque face aux blancs, et dominant le missionnaire John Chorley, afin de mettre en exergue «les récits cachés des personnes sous-représentées dans l’histoire de l’Empire britannique, en Afrique et au-delà».

Chapeau interdit aux Africains

Chilembwe porte un chapeau, ce qui était interdit pour les Africains à l’époque face aux blancs, et il est représenté plus grand que nature, dominant le missionnaire John Chorley, afin de mettre en exergue «les récits cachés des personnes sous-représentées dans l’histoire de l’Empire britannique, en Afrique et au-delà», explique le communiqué de la mairie.