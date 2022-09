Royaume-Uni : Une sculpture anticolonialiste exposée à Trafalgar Square, à Londres

Un Malawien portant un chapeau, ce qui était interdit à l’époque coloniale, face à un religieux, plus petit. Cette œuvre d’art trônera sur la place londonienne jusqu’en 2024.

Une sculpture montrant le pasteur baptiste John Chilembwe, à l’origine d’un soulèvement raté, en 1915, contre le régime colonial britannique au Malawi, a été dévoilée, mercredi, sur la célèbre place londonienne Trafalgar Square, où elle trônera jusqu’en 2024. Dans cette œuvre réalisée par l’artiste originaire du Malawi et basé à Oxford Samson Kambalu, John Chilembwe porte un chapeau, ce qui était interdit pour les Africains à l’époque face aux blancs, et il est représenté plus grand que nature, dominant un missionnaire.