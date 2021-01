Brésil : Une sculpture de vulve géante pour débattre du genre

Au Brésil, la création de cette vulve de 33 mètres de long sur le flanc d’une montagne par l’artiste Juliana Notari a créé la polémique.

L’œuvre a nécessité le travail de plus de vingt personnes pendant près de onze mois, selon l’artiste.

L’œuvre baptisée «Diva» a été créée sur une montagne de la commune d’Agua Preta, à 130 km de Recife, la capitale de l’État de Pernambuco (nord-est) par la plasticienne Juliana Notari, 45 ans. Composée d’une excavation de 6 mètres de profondeur recouverte de béton et de résine, elle a nécessité le travail de plus de vingt personnes pendant près de onze mois, selon l’artiste.

«Avec Diva, j’utilise l’art pour lancer le dialogue sur les questions traitant des problématiques de genre d’un point de vue féminin», explique l’artiste dans un billet publié sur son compte Facebook. «Ces questions sont de plus en plus urgentes», ajoute-t-elle. Selon le communiqué de présentation de l’œuvre, Diva «souligne les questionnements en suspens dans la poétique de l’artiste, qui depuis 2003 travaille avec l’anatomie féminine et cherche à provoquer une discussion autour des tabous sexuels imposés aux femmes».