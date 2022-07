Football : Une séance de tirs au but suspecte au Nigeria

La fin du match de la finale de la coupe de l’État d’Ogun entre Remo Stars et Ijebu United a été digne d’une parodie.

Le joueur des Remo Stars a délibérément manqué son tir au but lors de la finale de la coupe de l’État d’Ogun.

Après les deux matches à plus de 90 buts il y a quelques jours en Sierra Leone, une nouvelle rencontre, cette fois-ci au Nigeria, est soupçonnée d’avoir été truquée. La partie en cause? La finale de la coupe de l’État d’Ogun entre les Remo Stars et Ijebu United.