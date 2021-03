L’idée est née dans le club de jazz lausannois Chorus. Jean-Claude Rochat, le patron, s’est mis en tête de venir en aide au musiciens dont le moral est au plus bas notamment à cause de la pandémie. Pour se faire, il s’est tourné vers Charles Bonsack, un des membres de comité qui se trouve être médecin-chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, relate «24 Heures» .

Depuis février, le médecin déjà habitué à suivre des artistes propose «un moment d’écoute et une première réponse.» «Nous discutons et, s’il y a lieu d’envisager une aide extérieure et un traitement, je peux les orienter vers une consœur ou un confrère. L’idée n’est pas de démarrer un suivi avec moi», explique Charles Bonsack au quotidien vaudois.