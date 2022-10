Chêne-Bougeries quitte le parascolaire public, soit le GIAP

Sale temps pour le GIAP, le groupement intercommunal qui s’occupe de l’animation parascolaire, autrement dit de l’accueil des écoliers durant la pause de midi et de 16h à 18h. En trois semaines, deux communes ont annoncé qu’elles en claquaient la porte. Ce vendredi, c’est Chêne-Bougeries qui a médiatisé sa décision, estimant que «les prestations actuelles offertes par le GIAP ne répondent plus de manière satisfaisante aux besoins des enfants et de leurs parents». Fin septembre, Cologny avait fait le même choix, motivé par des questions financières: elle jugeait la subvention allouée à l’institution trop importante.