Portugal: une secrétaire d’État au cœur d'une polémique démissionne

Portugal : Une secrétaire d’État éclaboussée par une polémique donne sa démission

La demande de démission a été «promptement acceptée» afin de «préserver l’autorité politique» dans «un moment particulièrement sensible pour des millions de Portugais», a indiqué le Ministère des finances dans un communiqué. Il en a été «tiré une conclusion politique et c’est bien ainsi», a souligné mercredi le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa.

En pleine restructuration, TAP lui a versé 500’000 euros

La polémique n’avait cessé d’enfler ces derniers jours après les révélations du quotidien «Correio da Manha» sur le montant de l’indemnité de départ (500’000 euros) dont avait bénéficié Alexandra Reis, après avoir quitté en février le conseil d’administration de TAP Air Portugal. Quelques mois plus tard, elle avait été nommée à la tête de NAV, entreprise publique chargée du contrôle aérien, avant de rejoindre début décembre le gouvernement comme secrétaire d’État au Ministère des finances.

Les partis de l’opposition de droite et de gauche avaient réclamé une clarification sur les conditions du départ de TAP de la secrétaire d’État, alors que la compagnie aérienne fait l’objet d’une restructuration ayant entraîné des réductions d’effectifs et des baisses de salaires pour de nombreux employés. Alexandra Reis et TAP ont rejeté toute illégalité.