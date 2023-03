Lucerne: Une séductrice aurait soutiré une fortune à 28 hommes

Une Suissesse de 31 ans aurait escroqué au moins 28 hommes entre 2018 et 2022. La suspecte, qui a été arrêtée en 2022, était en contact avec les victimes via des plateformes de rencontre en ligne. Elle leur faisait croire à un intérêt sérieux pour une relation amoureuse et leur soutirait des sommes d’argent allant de 1000 à 36’000 francs en prétextant des problèmes imaginaires. Elle a par exemple indiqué aux victimes qu’elle avait besoin d’argent pour son fils malade ou qu’elle ne pouvait pas payer une amende. Les enquêteurs estiment le montant total du délit à plus de 200’000 francs. Ces sommes n’ont jamais été remboursées. C’est la police cantonale lucernoise qui a communiqué l’affaire ce mardi, indiquant que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu.