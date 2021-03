Football : Une sélection arrêtée par des insurgés armés

Entre l’aéroport et l’hôtel en Haïti, le car de l’équipe du Belize, engagée dans les éliminatoires vers le Mondial 2022, a été brièvement arrêté par des hommes armés.

«Nous sommes actuellement en contact avec les autorités de la FIFA et de la Concacaf (ndlr: Confédération d’Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et faisons tout notre possible pour déplacer les joueurs en lieu sûr», poursuit-elle.