Hockey sur glace : Une sélection bernoise complète le plateau de la Coupe Spengler

Le comité d’organisation a annoncé lundi l’engagement du Slovan Bratislava et d’une sélection bernoise, face aux retraits du Team Canada et du HC Ambri-Piotta.

« Nous savons, pour avoir échangé avec toutes les équipes participantes, à quel point il est difficile de voyager ces jours-ci, a déclaré le président de la Coupe Spengler, Marc Gianola. Le Team Canada était composé de joueurs issus de plusieurs pays et continents. Il devait de ce fait subir encore plus de restrictions, qui ont fini par rendre sa participation impossible, ce qui est très regrettable. »

Du Berne, du Langnau et du Bienne

Mais le comité d’organisation semble bien décidé à se battre pour que son tournoi ait lieu. Dans son communiqué, il a en effet également annoncé la participation du Slovan Bratislava (Slovaquie), en remplacement des forfaits cités. Et dans la soirée, il a fait savoir qu’il avait complété son plateau avec une sélection bernoise, composée de joueurs du CP Berne, de Langnau et de Bienne.

Les directeurs sportifs des trois clubs plancheront sur le cadre et le staff de cette équipe dans les prochaines heures. Des informations concernant le nouveau calendrier, la billetterie adaptée et autres changements organisationnels suivront. En plus du Slovan Bratislava et de cette sélection bernoise, le HC Davos, Frölunda (Suède), le Sparta Prague (République tchèque) et KalPa Kuopio (Finlande) s’affronteront dans la station grisonne durant les Fêtes.