Personnel soignant – Une semaine à 3 jours pour sauver les hôpitaux de la prochaine crise

Un conseiller en technologie exige l’introduction d’un taux d’occupation de 60% pour les médecins et le personnel soignant travaillant dans les hôpitaux. Le tout pour un salaire à temps plein. Syndicats et politiciens estiment qu’il enfonce des portes ouvertes.

À chaque fois qu’une vague pandémique atteint son pic, les hôpitaux risquent la saturation et d’être frappés par une pénurie de personnel. Une situation qui ne doit pas se répéter lors de la prochaine crise, estime Arnaldo Urbanetti. Formateur d’adultes et conseiller en technologie, il veut régler le problème avec l’introduction d’une semaine à trois jours: concrètement, trois jours de travail, quatre jours de repos, le tout pour un salaire à temps plein. C’est ce qu’il a récemment revendiqué dans une interview accordée à «Medinside».

En contrepartie, les salariés ayant une activité accessoire devraient privilégier leur emploi à l’hôpital. Concrètement, cela doit leur permettre d’augmenter leur taux jusqu’à 100% en cas de crise. Le but de ce modèle est non seulement de soulager le personnel hospitalier, mais également de rendre les métiers du domaine de la santé plus attrayants, affirme Arnaldo Urbanetti.

«Des améliorations fondamentales sont nécessaires»

Selon l’expert, les hôpitaux pourraient engager beaucoup plus de personnel grâce à ce taux réduit généralisé. S’il concède que ce modèle implique des coûts supplémentaires, il estime néanmoins qu’ils sont bien moins élevés que ceux liés à une pénurie de personnel en raison d’employés malades ou totalement exténués. Les coûts supplémentaires, estime-t-il, devraient être répercutés sur le secteur public et les patients.

Les revendications Arnaldo Urbanetti ne sont pas si différentes que celles exigées par les syndicats. Elvira Wiegers, secrétaire centrale du syndicat des secteurs public et parapublic, plaide elle aussi pour une réduction du temps de travail tout en maintenant un salaire à temps plein. «Des améliorations fondamentales sont nécessaires tout comme des mesures permettant de stopper les sorties précoces de la profession.»

Garantir une garde d’enfants gratuite en cas de crise?

Elvira Wiegers veut également mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Actuellement, le personnel de santé doit quotidiennement remplacer d’autres personnes et accepter des changements de planning à court terme en raison du manque de personnel, rappelle la secrétaire générale. Il faut donc trouver des solutions, en particulier pour les familles avec enfants, ajoute-t-elle. Elvira Wiegers envisage notamment une garde d’enfants externe gratuite, garantie si le personnel doit passer à 100% en cas de crise.

Même son de cloche auprès d’Yvonne Ribi, directrice de l’Association suisse des infirmières et infirmiers. Elle trouve l’idée intéressante, mais pas encore assez mûre.

Les coûts ne doivent pas être un obstacle

De leur côté, les politiciens de gauche soutiennent également le modèle proposé par Arnaldo Urbanetti. La conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber (Verts/ZH) affirme ainsi «saluer la proposition». «Des études montrent que les employés à temps partiel sont souvent plus productifs.» De plus, grâce à un taux d’occupation plus faible, le risque de burn-out diminue chez le personnel hospitalier, précise-t-elle tout en ajoutant qu’il faut également de bien meilleurs salaires et des mesures contre la surcharge de travail du personnel hospitalier. «Nous devons reconquérir le personnel soignant en lui offrant des conditions de travail attrayantes.» Et pour cela, les coûts ne doivent pas être un obstacle, estime Prelicz-Huber. «Si nous avons l’argent pour des avions de combat, nous devrions être en mesure d’investir suffisamment de millions de francs dans le personnel hospitalier.»

L’association des hôpitaux H+ voit elle aussi un certain nombre d’avantages dans la semaine à trois jours. «Un salaire complet pour un travail à 60%, soit une augmentation de salaire très généreuse, peut aider à faire revenir les soignants dans la profession», explique la directrice Anne Bütikofer. Mais plus de personnel signifie aussi des coûts plus élevés. «Or la marge de manœuvre financière des hôpitaux et des cliniques est très limitée.» Elle critique également le fait que la «médecine 24h/24» est difficile à planifier. «Plus de personnel avec des taux d’occupation réduits signifie plus de transferts de patients et donc une rupture dans la continuité des soins.» Cela pourrait avoir des répercussions sur la qualité, estime-t-elle.