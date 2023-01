Une semaine à 300’000 francs pour Lionel Messi à Crans-Montana

Valais : Une semaine à 300’000 francs pour Messi à Crans-Montana

Un lac privé, une piscine chauffée, un spa de 1000 mètres carrés, une salle de cinéma et un centre de fitness dans plus de 4500 mètres carrés habitables: quand Lionel Messi débarque avec femme et enfants à Crans-Montana, ce n’est pas pour faire dans la demi-mesure.