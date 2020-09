Lausanne : Une Semaine de la mobilité «inclusive et égalitaire»

Plusieurs balades accompagnées, à pied ou à vélo, sont organisées du 16 au 22 septembre. Fêtes de quartier, animation, ateliers, jeux et restauration complètent le programme.

Marquée par la crise sanitaire, cette édition 2020 sera l’occasion pour la population lausannoise de découvrir ou redécouvrir sa ville et les nombreux nouveaux aménagements privilégiant la mobilité douce et la convivialité.

«Cette édition est particulière car notre société a vécu une période de crise sanitaire qui a profondément et durablement remis en question la façon de nous déplacer et d’appréhender l’espace public», explique vendredi la Ville dans un communiqué.

Les autorités de la capitale vaudoise rappellent qu’elles ont notamment créé pas moins de 18 zones à trafic modéré, permettant une cohabitation apaisée entre les différents modes de transport, réalisé 7,5 kilomètres de bandes cyclables supplémentaires, piétonnisé la rue Centrale le samedi et rendu les quais d’Ouchy et de Belgique à la mobilité douce les week-ends de l’été.

Marche exploratoire des femmes

La Municipalité a aussi souhaité cette semaine «inclusive et égalitaire» en organisant une marche exploratoire des femmes dans le quartier de la Borde. Les participantes inscrites seront invitées à s’y balader et à exprimer leur ressenti et leurs besoins en matière d’espaces publics.