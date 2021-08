France : Une semaine de «rodage» sera tolérée pour le pass sanitaire

Exigé dans la plupart des lieux publics dès lundi, le gouvernement français a expliqué qu’il y aurait néanmoins une marge de manœuvre acceptable le temps que tout le monde prenne le pli.

Pour permettre aux professionnels, chargés des contrôles à l’entrée de leurs établissements, de «s’approprier» ce nouvel outil, qui prend la forme d’un QR code, il y aura une semaine de tolérance et de rodage, a annoncé l’exécutif.

«Le pass et la progression de la vaccination devraient nous éviter d’autres couvre-feux et confinements», ajoute le ministre de la Santé Olivier Véran dans Le Parisien dimanche.

Plusieurs textes, décrets et arrêtés, parus dimanche au Journal officiel apportent des précisions pratiques sur l’application du pass, exigé dans les lieux de culture depuis le 21 juillet.

La durée de validité d’un test, fixée initialement à 48 heures, a donc été allongée. Autre assouplissement: il sera possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR.