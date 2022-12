France : «Une semaine de tous les dangers» avec la «triple épidémie»

En visite à Annecy, le ministre français de la Santé a évoqué les difficultés que peut poser l’«explosion de cas» de grippe pour le système de santé français.

François Braun, ministre français de la Santé. AFP

Le ministre de la Santé François Braun a évoqué mercredi une «semaine de tous les dangers» pour le système de santé français confronté à une «triple épidémie» de Covid, de bronchiolite et de grippe, avec pour cette dernière une «explosion des cas». Le ministre effectuait mercredi matin une visite au centre hospitalier Annecy Genevois (Haute-Savoie), touché, a-t-il dit, comme l’ensemble du système français, par des difficultés, notamment par un manque de personnel, encore «accru avec la proximité avec la Suisse», où de nombreux soignants français choisissent d’exercer.

«Dans cette triple épidémie, nous arrivons à une phase un peu plus calme en ce qui concerne le Covid et la bronchiolite», a-t-il expliqué devant la presse: le virus «circule moins» pour le coronavirus, tandis que le niveau d’infection reste «très élevé» pour la bronchiolite, «mais va en s’améliorant». «Par contre», pour la grippe, «il y a une explosion des cas, avec également des cas graves, qui font que les services de réanimation d’une façon globale sont saturés», a-t-il souligné.

«Cette semaine est un peu une semaine de tous les dangers, mais la mobilisation des personnels est absolument complète et le système arrive à tenir» Le ministre français de la Santé, François Braun.

La semaine dernière, les autorités sanitaires ont relevé une «poursuite de l’augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d’âge», selon leur dernier bulletin publié mercredi.

Épidémie de grippe

L’épidémie de grippe frappe actuellement toutes les régions de métropole et d’outre-mer. La semaine dernière, les hospitalisations pour syndrome grippal ont augmenté de 75%, a précisé ce même bulletin. L’épidémie de bronchiolite s’est, elle, poursuivie «à un niveau élevé en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique et à Mayotte». En revanche, pour la troisième semaine consécutive, les autorités sanitaires ont noté une «poursuite de la diminution des passages aux urgences et des hospitalisations après passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans» en métropole.

Lors de son déplacement à Annecy, le ministre de la Santé a en outre déploré le mouvement de grève des médecins généralistes au niveau national et des infirmiers libéraux en Haute-Savoie, trouvant la grève «particulièrement malvenue en cette période d’extrême difficulté pour le système de santé». «Ma porte est toujours restée ouverte et elle le restera pour régler les problèmes», a ajouté M. Braun, qui a notamment visité le service des urgences et participé à une table ronde avec des responsables et soignants de l’hôpital, des directeurs d’autres établissements de santé et des élus.

Rappelant à tous les Français la nécessité d’être prudents en cette période de fêtes marquée par des retrouvailles, François Braun a dit «craindre un rebond» épidémique en janvier. «Donc la vaccination est toujours d’actualité en ce qui concerne la grippe, ainsi que le port du masque et le lavage des mains, bien entendu, dans les endroits clos et où on se retrouve très nombreux», a-t-il insisté.