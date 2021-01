Par ailleurs, le domaine skiable ne sera ouvert, à partir de mardi, qu’aux personnes participant à l’organisation des courses de ce week-end, et ils ne pourront y accéder qu’après avoir passé un test rapide. Dans un communiqué publié dimanche, le canton de Berne a également indiqué que des discussions avaient lieu pour une éventuelle fermeture des hôtels et autres lieux d’hébergement. Une telle décision reviendrait au Canton, et non à la Commune.