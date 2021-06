Genève : Une septuagénaire se fait salement avoir par une voleuse culottée

Après avoir dérobé le porte-monnaie de sa victime, une femme s’est fait passer pour une policière pour extorquer les codes des cartes bancaires de la vieille dame.

On a beau savoir qu’on ne doit jamais donner les codes secrets des cartes bancaires ou des accès d’e-banking, il y a des circonstances où on peut oublier toute prudence. C’est le cas d’une Genevoise de 77 ans, qui s’est fait délester de 7000 francs par une voleuse pour le moins culottée, raconte la «Tribune de Genève» . Le samedi 22 mai, elle a constaté en rentrant d’un magasin que son porte-monnaie avait disparu. Alors qu’elle le cherchait frénétiquement, son téléphone a sonné: une femme, se présentant comme policière, lui a dit que son bien avait été retrouvé mais que des retraits avec sa carte PostFinance avaient déjà été effectués. La voleuse, pour le moins culottée, a réussi ensuite à faire dire à la vieille dame les codes secrets de ses cartes de débit, au prétexte de les faire bloquer.

La septuagénaire était si soulagée que son porte-monnaie ait été retrouvé et que cette «policière» s’occupe des démarches administratives qu’elle s’est fait avoir. «C’est mon erreur (…) je sais bien qu’il ne faut jamais le faire», a-t-elle expliqué au quotidien genevois. La chose que la victime ne s’explique pas, en revanche, c’est comment la voleuse a eu son numéro de téléphone, qui est sur liste rouge et qui ne figurait pas dans son porte-monnaie. Toujours est-il que, durant ce long week-end de Pentecôte, pas moins de 15 retraits ont été effectués, pour un préjudice total de 7000 francs. Jusqu’à ce que la retraitée se rende au poste de police, découvre l’arnaque et fasse effectivement bloquer ses cartes auprès de sa banque et de PostFinance.