Télévision : Une séquence de «TPMP» suscite un tollé sur Twitter

Cyril Hanouna a lancé un débat sur les salaires de ses chroniqueurs et sur le fait qu’il les rendaient riches ou pas. Twitter a jugé que l’équipe autour de la table était déconnectée de la réalité.

Chaude ambiance jeudi 13 octobre 2022 sur le plateau de «TPMP» sur C8. En pleine pénurie de carburant et en période d’inflation, il faut dire que le thème choisi par l’animateur Cyril Hanouna était sensible: les salaires en France. Il a ainsi incité ses chroniqueurs à donner le montant qu’ils touchaient mensuellement pour l’émission et leur a demandé selon eux à partir de quel moment les gens étaient «riches».