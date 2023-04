Le monde à l’envers s’étend encore un peu plus. Après l’annonce d’un préquel au théâtre et d’un jeu VR , Netflix vient de donner son accord au développement d’une série animée dans l’univers de «Stranger Things». Aucune information sur le titre ou le scénario de cette future fiction n’a été donnée, mais les frères Duffer – créateurs de «Stranger Things» et futurs producteurs exécutifs du dessin animé – ont tout de même accepté d’en dire quelques mots.

«Nous avons toujours rêvé d’un «Stranger Things» animé dans la veine des cartoons du samedi matin que nous avons adoré en grandissant et de voir ce rêve se réaliser est absolument génial. Nous ne pouvions pas être plus époustouflés par ce qu’Eric (ndlr: Robles, producteur et créateur de dessins animés) et son équipe ont imaginé. Les histoires et les illustrations sont incroyables et nous avons hâte de les partager avec vous. L’aventure continue», ont indiqué Matt et Ross Duffer, dans un communiqué.