États-Unis : Une série dans l’univers de «Benjamin Gates»

Disney+ proposera bientôt un feuilleton dans lequel le héros incarné par Nicolas Cage au cinéma sera une jeune femme.

Tout comme les deux longs métrages – «Benjamin Gates et le trésor des Templiers» et «Benjamin Gates et le Livre des secrets» – la série sera produite par Jerry Bruckheimer et écrite par Marianne and Cormac Wibberley. Mira Nair («Mississippi Masala», «Le mariage des moussons») en sera la réalisatrice.