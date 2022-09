Football : Une série de… 46 tirs au but en Dordogne!

Un match de Coupe de Nouvelle-Aquitaine s’est terminé au bout du bout, après une séance de tirs au but qui a duré plus de 35 minutes. Deux joueurs ont tiré à trois reprises.

On a peut-être battu un record récemment en Dordogne (France). À l’occasion d’un match du deuxième tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, qui opposait le FC Javerlhacois au FC Belvésois, on est allé au bout du suspense.

Le match s’est terminé sur le score de 3-3, et il n’y a pas eu de but dans les prolongations. On en est donc arrivé à la séance de tirs au but. Mais en la commençant, les tireurs et les gardiens ne savaient pas qu’elle allait durer plus de 35 minutes!