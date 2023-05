Mort d’Yvan Colonna: Une série de «défaillances» et d’«erreurs» de la part des autorités 

«Réforme impérieuse»

Ce rapport clôturant six mois de travaux émet 29 recommandations, réparties en trois axes : la «réforme impérieuse» du statut de «détenu particulièrement signalé» (DPS), le «renforcement de la détection et de la surveillance des détenus radicalisés dangereux», et l’amélioration de la prise en charge de «ceux présentant des troubles psychiatriques» Le rapporteur Laurent Marcangeli (député de la Corse-du-Sud, Horizons) et le président de la commission Jean-Félix Acquaviva (député Liot de la Haute-Corse) tiendront une conférence de presse à l’Assemblée nationale à 17H00.