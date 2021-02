Télévision : Une série dérivée de «Black Panther» en développement pour Disney+

Une série racontant de nouvelles aventures du royaume de Wakanda est prévue sur la plateforme de streaming de Disney.

«Black Panther», avec dans le rôle-titre le défunt Chadwick Boseman, avait séduit en 2018 la critique et les spectateurs, récoltant plus d’un milliard de dollars de recettes et devenant le premier long-métrage de super-héros à concourir aux Oscars dans la catégorie du «meilleur film».

Le film écrit et réalisé par Ryan Coogler – qui prépare une suite annoncée pour l’an prochain – est aussi considéré comme une étape majeure pour la représentation des acteurs et professionnels noirs du cinéma à Hollywood.

«Ryan Coogler est un conteur singulier, dont la vision et l’audience ont fait un des cinéastes les plus en vue de sa génération», a estimé dans un communiqué Bob Iger, président exécutif de Disney, numéro un mondial du divertissement qui détient les droits cinématographiques de l’univers Marvel. «Avec +Black Panther+, Ryan a donné naissance à une histoire révolutionnaire et à des personnages de légende (…) Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos relations et nous avons hâte de raconter d’autres histoires géniales avec Ryan et son équipe», poursuit-il.